Обсуждение нормализации политических отношений запланировано на следующий год

Сербия и Косово договорились о нормализации экономических отношений. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает Голос Америки.

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Трамп назвал соглашение крупным прорывом, который поможет двум балканским странам достичь экономического прогресса после десятилетий войны и неудачных переговоров.

Как отмечается, Сербия и Косово, входившие в состав бывшей Югославии, договорились заморозить переговоры о нормализации политических отношений на год, чтобы позволить укрепиться экономическому соглашению.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил журналистам, что между Сербией и ее бывшей автономией, которая провозгласила независимость в 2008 году, по-прежнему существует много разногласий, уточнив, что нынешнее соглашение стало огромным шагом вперед.

Премьер-министр Косово Авдулла Хоти также приветствовал соглашение и сказал, что оно должно привести к взаимному признанию двух стран, что является ключевым вопросом, разделяющим двух соседей.

"Сербия и Косово взяли на себя обязательства по нормализации экономических связей, – сказал Трамп в сопровождении Вучича, Хоти и множества советников по внешней политике, – Сосредоточив внимание на создании рабочих мест и экономическом росте, две страны смогли достичь крупного прорыва".

СПРАВКА. Провозглашение независимости Косово произошло в феврале 2008 года. Украина не признает государство Косово, придерживаясь принципа безусловного уважения к суверенитету и территориальной целостности всех государств в международно-признанных границах. Не признают его государством и некоторые члены ЕС: Испания, Греция, Кипр, Румыния и Словакия. При этом Косово поддерживает санкции Запада против России.

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Наталия Медведева

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