Чилийские полицейские хотели разогнать митинг пасечников, но их покусали пчелы: видео

В Чили полицейские пытались разогнать митинг пчеловодов, однако их покусали пчелы. После инцидента семерых правоохранителей доставили в местную больницу, а четверо пчеловодов задержали, сообщает SBS News.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во вторник, 4 января, перед президентским дворцом в Сантьяго пчеловоды установили около 60 ульев, в которых было примерно 10 000 пчел. Пчеловоды озабочены большой засухой в стране и требуют повысить цены на мед или предоставить субсидии производителям меда. Также протестующие попросили встретиться с президентом Себастьяном Пиньерой.

Один из пчеловодов рассказал журналистам, что этой акцией протеста они хотели донести то, что "если пчелы погибнут, жизни не будет".

Представитель министерства сельского хозяйства в регионе Сантьяго сказал, что правительство обеспокоено воздействием засухи на пчел. По его словам, они уже оказывают помощь 20 общинам, имеющим серьезный дефицит воды.

Seven police officers have been taken to hospital in Chile after being stung during a protest by beekeepers concerned by a long-term drought. pic.twitter.com/cuoKyJOWAJ