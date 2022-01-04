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Чилийские полицейские хотели разогнать митинг пасечников, но их покусали пчелы: видео

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 13:34
Чилийские полицейские хотели разогнать митинг пасечников, но их покусали пчелы: видео - Фото
Иллюстративное фото: epa.eu

В Чили полицейские пытались разогнать митинг пчеловодов, однако их покусали пчелы. После инцидента семерых правоохранителей доставили в местную больницу, а четверо пчеловодов задержали, сообщает SBS News.

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Во вторник, 4 января, перед президентским дворцом в Сантьяго пчеловоды установили около 60 ульев, в которых было примерно 10 000 пчел. Пчеловоды озабочены большой засухой в стране и требуют повысить цены на мед или предоставить субсидии производителям меда. Также протестующие попросили встретиться с президентом Себастьяном Пиньерой.

Один из пчеловодов рассказал журналистам, что этой акцией протеста они хотели донести то, что "если пчелы погибнут, жизни не будет".

Представитель министерства сельского хозяйства в регионе Сантьяго сказал, что правительство обеспокоено воздействием засухи на пчел. По его словам, они уже оказывают помощь 20 общинам, имеющим серьезный дефицит воды.

СПРАВКА. В 2020 году ученые, среди которых Питер Сорое, опубликовали в журнале Science исследование, как повышение температуры воздуха вследствие изменения климата повлияло на популяцию пчел во всем мире. Обнаружили, что за одно поколение популяция пчел сократилась примерно на 50% в Северной Америке и на 17% в Европе.
  • Исследование, опубликованное британской научной организацией в ноябре 2021 года, показало, что изменения климата плохо влияют на отношения альбатросов, одних из наиболее моногамных существ в мире.
  • В Австралии установят черный ящик Земли, который будет записывать данные об изменениях климата на случай климатической катастрофы.
Марина Тищенко
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полицейские климат митинг пчелы пасечник
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