Анджелина Джоли снялась в экстремальной фотосессии ради спасения пчел: фото и видео

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли по случаю Всемирного дня пчел снялась в фотосессии с сотнями медоносных насекомых, которые ползали ее телу. Для этого автор идеи фотограф Дэн Уинтерс использовал QMP – нижнечелюстной феромон пчелиной королевы, пишут в Instagram National Geographic.

Это вещество вырабатывает пчела-матка; оно дает улью "ощущение принадлежности к королеве", считают ученые.

"Мы использовали спокойных итальянских пчел. Все на съемочной площадке, кроме Анджелины, были в костюмах защиты. Я нанес феромон вручную на те места, где в соответствии с задумкой должны были собраться пчелы. Феромон привлекает их, но и побуждает не роиться", – рассказал фотограф.

Джоли стояла неподвижно 18 минут с закрытым носом и ушами: за это время ее ни разу не ужалили. Говорит, "было приятно быть в контакте с этими прекрасными существами".

Angelina Jolie is working with UNESCO and Guerlain on a Women for Bees initiative that will ultimately build 2,500 bee hives and restock 125 million bees by 2025—while training and supporting 50 women beekeepers in their own operations. #WorldBeeDay https://t.co/l8Y3UcR5in pic.twitter.com/FNyPHQpPAN