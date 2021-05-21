Анджелина Джоли снялась в экстремальной фотосессии ради спасения пчел: фото и видео

Американская актриса и посол доброй воли ООН Анджелина Джоли по случаю Всемирного дня пчел снялась в фотосессии с сотнями медоносных насекомых, которые ползали ее телу. Для этого автор идеи фотограф Дэн Уинтерс использовал QMP – нижнечелюстной феромон пчелиной королевы, пишут в Instagram National Geographic.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Это вещество вырабатывает пчела-матка; оно дает улью "ощущение принадлежности к королеве", считают ученые.

"Мы использовали спокойных итальянских пчел. Все на съемочной площадке, кроме Анджелины, были в костюмах защиты. Я нанес феромон вручную на те места, где в соответствии с задумкой должны были собраться пчелы. Феромон привлекает их, но и побуждает не роиться", – рассказал фотограф.

Читайте также: Джоли приехала к бежавшим от чисток мусульманам

Джоли стояла неподвижно 18 минут с закрытым носом и ушами: за это время ее ни разу не ужалили. Говорит, "было приятно быть в контакте с этими прекрасными существами".

Angelina Jolie is working with UNESCO and Guerlain on a Women for Bees initiative that will ultimately build 2,500 bee hives and restock 125 million bees by 2025—while training and supporting 50 women beekeepers in their own operations. #WorldBeeDay https://t.co/l8Y3UcR5in pic.twitter.com/FNyPHQpPAN — National Geographic (@NatGeo) May 20, 2021

Посмотреть видео с Джоли и пчелами.

Джоли работает для ООН по инициативе "Женщины за пчел", в рамках которой к 2025 году женщины-пчеловоды построят 2500 ульев и спасут 125 млн пчел. В июне она пройдет ускоренный 30-дневный тренинг под руководством экспертов в Провансе.

75% мировых продовольственных культур зависят от опыления. Без опылителей вроде пчелы, у людей не было бы многих продуктов: кофе, шоколада, фруктов, овощей, орехов, мяса травоядных животных, некоторых лекарств, даже одежды.

По данным NatGeo, одни только медоносные пчелы обеспечивают производство с/х культур в США ежегодно на сумму около $20 млрд. Все опылители обеспечивают производство продуктов питания на сумму свыше $200 млрд во всем мире.

Более 40% опылителей сейчас находятся на грани исчезновения из-за совокупности причин: пестицидов, паразитических клещей, сокращения естественной среды обитания, которое усугубляется крупномасштабным использованием коммерческих монокультур, а также из-за изменения климата.

Всемирный день пчел с 2018 года является международным праздником, который отмечают 20 мая, в день рождения основоположника современного пчеловодства Антона Янши.

Смотрите также: Кино. Анджелина Джоли превращается в Малефисенту: видео процесса

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.