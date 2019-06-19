Число беженцев в мире достигло нового рекорда - доклад ООН

Беженцы

Впервые после окончания второй мировой войны число беженцев и внутренних переселенцев в прошлом году достигло 70,8 млн человек – это новый рекорд. Об этом заявил верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, сообщает пресс-служба организации.

Гранди полчеркнул, что люди бегут от насилия, войны и преследований, а международное сообщество не может добиться мира.

По его словам, в новый доклад ООН включены лишь официальные данные, реальные цифры могут быть намного выше. Например, из 4 млн жителей Венесуэлы, покинувших свою страну, лишь полмиллиона обратились за убежищем.

Он напомнил, что недавно в Перу ужесточили условия приема беженцев из Венесуэлы.

Гранди сравнил ситуацию в Латинской Америке с миграционным кризисом, который происходил в Европе в 2015 году, когда сотни тысяч беженцев и мигрантов тогда с риском для жизни пытались пересечь Средиземное море, чтобы добраться до Греции и Италии. Согласно новому докладу УВКБ, число перемещений сегодня в два раза превышает показатели 20-летней давности.

Гранди ответил тем, кто обвиняет беженцев "в попытке воспользоваться ситуацией, чтобы улучшить условия своей жизни".

"Половину всех беженцев составляют дети. Дети не бегут, чтобы воспользоваться возможностями. Дети бегут от опасности", - подчеркнул он.

По данным ООН, население Индии превысит численность населения Китая уже к 2027 году, а к 2050-му на Земле будет жить около 9,7 млрд человек.