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22.03.2019, 06:33

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло в восемь раз

Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло в восемь раз - Фото
Фото: ЕРА

Взрыв был настолько мощным, что в домах за 1,5 км от него вылетели окна, а огонь перебросился на расположенные рядом предприятия, сгорели десятки авто

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До 47 человек увеличилось число жертв взрыва на химическом заводе в приморском китайском городе Яньчэне. Вчера вечером сообщалось о шестерых погибших, пишет Reuters.

Кроме того, более 600 человек получили различные ранения, и власти опасаются, что количество жертв техногенной катастрофы может вырасти. Сейчас 32 раненых находятся в критическом состоянии.

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Сколько всего пострадало от взрыва на заводе по производству пестицидов компании Tianjiayi Chemical Company, спасатели пока затрудняются сказать: все еще идет эвакуация.

Поблизости был детский сад: дети также получили повреждения.

На эвакуации и разборе завалов работают свыше 1000 военных и сотрудников спасательных служб.

По данным городского бюро по защите окружающей среды, после происшествия уровни концентрации отравляющих веществ в атмосфере якобы не вырос выше нормы.

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Теги: Китай, взрыв, жертвы, химзавод
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