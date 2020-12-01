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Члена консервативной венгерской партии задержали на секс-вечеринке с наркотиками – СМИ

01.12.2020, 21:09
Члена консервативной венгерской партии задержали на секс-вечеринке с наркотиками – СМИ - Фото
Йозеф Саер (фото - EPA)

Депутата Европарламента от консервативной венгерской партии Фидес Йожефа Саера задержала бельгийская полиция на незаконной "частной вечеринке" в Брюсселе. Эту информацию подтвердил сам депутат. СМИ пишут, что это была "секс-вечеринка", большинство из участников которой были мужчинами.

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По сообщению бельгийской DH Les Sports, полиция обнаружила 25 обнаженных мужчин, включая члена Европарламента и нескольких дипломатов на вечеринке, которую проводили в нарушение локдауна.

В прокуратуре Бельгии Euronews сказали, что задержаны были около 20 человек, не уточняя подробности.

Как пишет Guardian, депутат попытался скрыться с места происшествия, выбравшись из окна квартиры на первом этаже, однако его заметил прохожий и позвал полицию. В рюкзаке мужчины при задержании были найдены наркотики.

В своем сегодняшнем заявлении 59-летний Саер, который в воскресенье объявил о сложении полномочий евродепутата, извинился за свое "безответственное" поведение. Он признал, что был задержан в Брюсселе на "частной вечеринке", однако отрицает, что употреблял наркотики. "Полиция сообщила, что была найдена таблетка экстази. Она не моя, не знаю, кто и как ее оставил. Я сделал заявление об этом в полицию", – сказал депутат.

Правящая венгерская партия Фидес, которую возглавляет премьер Виктор Орбан, известна своим критическим отношением к правам ЛГБТ. Как пишет Politico, на прошлой неделе Венгрия вместе с Польшей заявили о решительной оппозиции плану гендерного равенства во внешней политике ЕС.

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Вадим Ребрина
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