Венгрия и Польша блокируют бюджет ЕС – странам грозит потеря десятков миллиардов евро
Многие страны ЕС, а также Европарламент призывают, чтобы странам было урезано финансирование, пишет Reuters
Венгрия и Польша наложили вето на принятие бюджета Европейского союза на 2021–2027 годы в размере 1,1 триллиона евро, а также фонда возмещения последствий от COVID-19 на 750 млрд евро. Об этом сообщает Reuters.
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В закон о бюджете включен пункт, который ставит доступ к деньгам ЕС в зависимость от соблюдения верховенства законов.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявили, что их страны будут принимать меры, позволяющие обходить блокировку бюджета ЕС Варшавой и Будапештом.
Reuters отмечает, что Европейский парламент, а также большая группа стран во главе с Нидерландами требуют урезания финансирования Польше и Венгрии.
Если ограничения к ним применят, то страны потеряют доступ к десяткам миллиардов евро в фондах ЕС, пишет источник.
- В ноябре 2018-го депутаты Сейма Польши приняли поправки к закону о Верховном суде, из-за которого против Варшавы ЕС начал процедуру введения санкций за "нарушение ценностей ЕС".
- 30 сентября этого года большинство стран-членов ЕС одобрили санкционный механизм, который можно будет применять против государств ЕС, которые допускают нарушения принципа верховенства права. В частности, речь идет о Венгрии и Польше.
- В конце октября власти Венгрии и Польши заявили, что планируют создать свой собственный "институт верховенства закона". По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, создание институции предотвратит применение "двойных стандартов к странам" со стороны руководства ЕС.
- 9 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан направил главам ЕС письмо, в котором угрожал ветировать бюджет содружества.
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