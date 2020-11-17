Венгрия и Польша блокируют бюджет ЕС – странам грозит потеря десятков миллиардов евро

Многие страны ЕС, а также Европарламент призывают, чтобы странам было урезано финансирование, пишет Reuters

Венгрия и Польша наложили вето на принятие бюджета Европейского союза на 2021–2027 годы в размере 1,1 триллиона евро, а также фонда возмещения последствий от COVID-19 на 750 млрд евро. Об этом сообщает Reuters.

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В закон о бюджете включен пункт, который ставит доступ к деньгам ЕС в зависимость от соблюдения верховенства законов.

В издании отмечают, что Венгрия и Польша выступили против этой нормы, так как действия их правительств расследуются ЕС по делу о якобы "подрыве независимости судов, СМИ и неправительственных организаций". Если причастность властей будет доказана, то обе страны рискуют потерять доступ к десяткам миллиардов евро в фондах ЕС.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и государственный секретарь Франции по европейским делам Клеман Бон заявили, что их страны будут принимать меры, позволяющие обходить блокировку бюджета ЕС Варшавой и Будапештом.

Reuters отмечает, что Европейский парламент, а также большая группа стран во главе с Нидерландами требуют урезания финансирования Польше и Венгрии.

Если ограничения к ним применят, то страны потеряют доступ к десяткам миллиардов евро в фондах ЕС, пишет источник.

В ноябре 2018-го депутаты Сейма Польши приняли поправки к закону о Верховном суде, из-за которого против Варшавы ЕС начал процедуру введения санкций за "нарушение ценностей ЕС".

30 сентября этого года большинство стран-членов ЕС одобрили санкционный механизм, который можно будет применять против государств ЕС, которые допускают нарушения принципа верховенства права. В частности, речь идет о Венгрии и Польше.

В конце октября власти Венгрии и Польши заявили, что планируют создать свой собственный "институт верховенства закона". По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, создание институции предотвратит применение "двойных стандартов к странам" со стороны руководства ЕС.

9 ноября премьер Венгрии Виктор Орбан направил главам ЕС письмо, в котором угрожал ветировать бюджет содружества.

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Станислав Стороженко

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