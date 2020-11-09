Наперекор Евросоюзу. Венгрия и Польша грозятся ветировать бюджет ЕС

В ЕС считают, что страны не соблюдают нормы верховенства права, пишет Le Figaro

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также председателю Совета Евросоюза Шарлю Мишелю письма, в которых угрожает ветировать проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. С аргументами Орбана солидарна и Польша. Этим странам могут урезать финансирование из-за "несоблюдения общеевропейских норм верховенства права", пишет Le Figaro.

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"Хотя Венгрия привержена сотрудничеству (с ЕС, – ред.), с учетом последних событий она не может обеспечить единодушия, необходимого для принятия европейского бюджета на 2021-2027 годы", – указал в письме Орбан.

Источник сообщает, что Европарламент и Германия приняли решение, что при формировании бюджета будет учитываться соблюдение принципов верховенства закона странами ЕС (независимое правосудие, свобода прессы и так далее).

Соглашение вызвало сопротивление со стороны Польши и Венгрии, которые были резко раскритикованы в недавнем отчете, посвященному верховенству права во всех государствах-участниках ЕС, пишет Le Figaro. В итоге страны пригрозили наложить вето на евробюджет.

Издание со ссылкой на источники в ЕС отмечает, что Германии, как председателю ЕС, придется решить эту проблему: скорее всего, речь идет об уступках Орбану.

В ноябре 2018-го депутаты Сейма Польши приняли поправки к закону о Верховном суде, из-за которого против Варшавы ЕС начал процедуру введения санкций за "нарушение ценностей ЕС".

В марте 2019 года Европейская народная партия решила приостановить членство в ней партии Орбана.

30 сентября этого года большинство стран-членов ЕС одобрили санкционный механизм, который можно будет применять против государств ЕС, которые допускают нарушения принципа верховенства права. В частности, речь идет о Венгрии и Польше.

В конце октября власти Венгрии и Польши заявили, что планируют создать свой собственный "институт верховенства закона". По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, создание институции предотвратит применение "двойных стандартов к странам" со стороны руководства ЕС.

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Станислав Стороженко

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