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20.03.2019, 21:59

Европейская народная партия приостановила членство партии Орбана

Европейская народная партия приостановила членство партии Орбана - Фото
Фото: EPA

Исключение ФИДЕС из ЕНП остается среди возможных вариантов

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В крупнейшей политсилы Европарламента - Европейской народной партии (ЕНП) - решили приостановить членство в ней партии ФИДЕС - Венгерский гражданский союз премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В поддержку этого шага проголосовали 190 представителей ЕНП, трое выступили против. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Решение вступает в силу немедленно и не имеет срока окончания, заявил председатель ЕНП Жозеф Доль.

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Отмечается, что исключение ФИДЕС остается среди возможных вариантов.

По словам основного кандидата от ЕНП на выборах в Европарламент Манфреда Вебера, восстановление доверия между ЕНП и партией премьера Венгрии потребует длительного времени. После приостановки членства ФИДЕС ее председатель Орбан не сможет участвовать в обсуждении политического курса ЕНП, а также выдвигать кандидатов на политические должности в партии.

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В феврале правительство Венгрии обнародовало планы массивной рекламной кампании, направленной против председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса. Плакаты кампании вызвали возмущение в рядах ЕНП. 13 партий потребовали исключить правящую венгерскую партию из состава крупнейшей политической силы Европарламента.

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Теги: виктор орбан, европарламент, Венгрия
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