"С НАТО, но не против РФ": Венгрия отказалась поддержать США

Виктор Орбан (фото: EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался проводить более строгую политику в отношении РФ и Китая. Об этом пишет WSJ.

По его мнению, Венгрия должна быть “нейтральной, как Австрия”. В то же время, Орбан хочет в дальнейшем продолжить взаимодействие с НАТО.

Реклама

Заявление Орбана прозвучало на фоне попыток США подтолкнуть стран-членов НАТО к “решительным шагам” против китайского кибершпионажа и агрессии РФ в отношении Украины.

Как отмечает WSJ, премьер отказал США в том числе по причине китайских инвестиций в венгерскую интернет-инфраструктуру.

Кроме того, высокопоставленные чины Венгрии заявили, что в стране “хотят иметь деловые отношения с Россией”.

Читайте также: Игра Орбана: как Росатом подружил Венгрию и Россию