Члена парламента Великобритании арестовали за нарушение эпидемических ограничений
Шотландская полиция арестовала члена парламента Великобритании от SNP Маргарет Ферье по обвинению в нарушении правил COVID-19 – в конце сентября она, имея положительный тест, поехала на поезде из Англии в Шотландию. Об этом сообщает Reuters.
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"Мы можем подтвердить, что сегодня офицеры арестовали 60-летнюю Ферье и предъявили ей обвинения в предполагаемом преступном и безрассудном поведении", – заявила пресс-секретарь полиции Шотландии.
Ферье сдала тест на коронавирус в субботу, 26 сентября, после того как почувствовала "легкие симптомы", но в понедельник, 28-го сентября, она поехала в Лондон, поскольку чувствовала себя лучше.
Депутат выступила в Палате общин на дебатах по коронавирусу, а вечером получила положительный результат теста. Утром она села на поезд и вернулась в Шотландию.
После этого Ферье отстранили от членства в SNP (Шотландская национальная партия).
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