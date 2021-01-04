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Члена парламента Великобритании арестовали за нарушение эпидемических ограничений

04.01.2021, 22:43
Члена парламента Великобритании арестовали за нарушение эпидемических ограничений - Фото
Маргарет Ферье (Скриншот видео Sky News)

Шотландская полиция арестовала члена парламента Великобритании от SNP Маргарет Ферье по обвинению в нарушении правил COVID-19 – в конце сентября она, имея положительный тест, поехала на поезде из Англии в Шотландию. Об этом сообщает Reuters.

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"Мы можем подтвердить, что сегодня офицеры арестовали 60-летнюю Ферье и предъявили ей обвинения в предполагаемом преступном и безрассудном поведении", – заявила пресс-секретарь полиции Шотландии.

Ферье сдала тест на коронавирус в субботу, 26 сентября, после того как почувствовала "легкие симптомы", но в понедельник, 28-го сентября, она поехала в Лондон, поскольку чувствовала себя лучше.

Депутат выступила в Палате общин на дебатах по коронавирусу, а вечером получила положительный результат теста. Утром она села на поезд и вернулась в Шотландию.

После этого Ферье отстранили от членства в SNP (Шотландская национальная партия).

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Наталия Медведева
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