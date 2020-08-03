"Чрезвычайно слаб". Бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело болен - СМИ

Бывший папа римский Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением лица и сейчас "чрезвычайно слаб", сообщает PNP со ссылкой на биографа экс-понтифика

93-летний бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии. У него рожистое воспаление лица. Об этом сообщает Passauer Neue Presse со ссылкой на биографа бывшего папы Петера Зевальда.

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По словам Зевальда, Бенедикт XVI сейчас "чрезвычайно слаб": "Его мышление и память бодрствуют, но голос едва слышен".

1 августа Зевальд встретился с Бенедиктом XVI в Ватикане, чтобы передать ему его недавно вышедшую биографию. Во время встречи бывший понтифик "был настроен оптимистично", несмотря на болезнь. По словам Зевальда, Бенедикт XVI уже составил духовное завещание, которое будет опубликовано после его смерти.

В июне бывший понтифик несколько дней находился в баварском Регенсбурге у своего брата Георга Ратцингера, который после этого скончался в возрасте 96 лет.

СПРАВКА. Йозеф Ратцингер (Бенедикт XVI) родился 16 апреля 1927 года в Баварии. Был избран главой Римско-католической церкви в 2005 году. В апреле 2013 года он отрекся от престола, его преемником стал папа Франциск.

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Владислав Сердюк

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