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Папа Франциск: После победы над COVID-19 людей может поразить еще худший вирус

Папа Франциск: После победы над COVID-19 людей может поразить еще худший вирус - Фото
Папа Римский Франциск (Фото: EPA)
19.04.2020, 20:32

Папа римский Франциск предупредил людей о риске заразиться "еще худшим вирусом", после того как будет побеждена нынешняя пандемия коронавируса

Папа римский Франциск в воскресной проповеди предупредил людей о риске заразиться "еще худшим вирусом", после того как будет побеждена нынешняя пандемия коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

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Понтифик призвал человечество ко всеобщей солидарности и предостерег от опасности – оставить без внимания бедных и социально незащищенных людей, когда после пандемии мир начнет выходить из кризиса. 

"Теперь, когда мы ожидаем медленного и трудного выздоровления от пандемии, существует опасность, что мы забудем тех, кто слабее нас, – сказал Франциск. – Риск состоит в том, что мы можем быть поражены еще худшим вирусом - эгоистичным безразличием. Вирус, распространяемый мыслью о том, что жизнь хороша, если она стала лучше для меня, и что все будет хорошо, если мне будет хорошо".

В своей проповеди папа римский отметил, что пандемия напомнила всем, что нет различий или границ между теми, кто страдает.

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  • 28 марта папа римский на пустой площади Святого Петра помолился о прекращении пандемии нового коронавируса. Он призвал мир рассматривать происходящее в качестве испытания солидарности и напоминания об основных ценностях.

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Наталия Медведева
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