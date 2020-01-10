Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Уничтожение Сулеймани является многолетней идеей Помпео - CNN

Уничтожение Сулеймани является многолетней идеей Помпео - CNN - Фото
Касем Сулеймани (Фото: ЕРА)
10.01.2020, 11:27

Помпео вынашивал эту идею много лет

Уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани было давно вынашиваемой идеей госсекретаря США Майкла Помпео, которую он донес до президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Согласно источникам, близким к Помпею, госсекретарь на протяжении всей своей карьеры полагал, что Иран лежит в основе всех проблем на Ближнем Востоке, и сосредоточился на Сулеймани, который являлся вдохновителем терроризма.

Помпео, выпускник Военной академии в Уэст-Пойнте, у которого есть много друзей-военных на Ближнем Востоке, также полагает, что Сулеймани был непосредственно виноват в гибели множества американских военных: во время войны в Ираке подразделения Сулеймани снабжали иракских повстанцев специально изготовленными бомбами, которые могли пробить американскую броню. Иран отрицает эти обвинения.

  • 3 января США осуществили ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

Читайте также: Ракетная атака в Ираке. Пентагон объяснил, зачем убил генерала

Напишите нам
Майкл Помпео Касем Сулеймани
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 