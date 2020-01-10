Уничтожение Сулеймани является многолетней идеей Помпео - CNN

Касем Сулеймани (Фото: ЕРА)

Уничтожение иранского генерала Касема Сулеймани было давно вынашиваемой идеей госсекретаря США Майкла Помпео, которую он донес до президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Согласно источникам, близким к Помпею, госсекретарь на протяжении всей своей карьеры полагал, что Иран лежит в основе всех проблем на Ближнем Востоке, и сосредоточился на Сулеймани, который являлся вдохновителем терроризма.

Помпео, выпускник Военной академии в Уэст-Пойнте, у которого есть много друзей-военных на Ближнем Востоке, также полагает, что Сулеймани был непосредственно виноват в гибели множества американских военных: во время войны в Ираке подразделения Сулеймани снабжали иракских повстанцев специально изготовленными бомбами, которые могли пробить американскую броню. Иран отрицает эти обвинения.

3 января США осуществили ракетный удар, в результате которого был убит Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.

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