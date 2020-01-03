Ракетная атака в Ираке. Пентагон объяснил, зачем убил генерала

Пентагон (Фото: depositphotos.сom)

Американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани за то, что он якобы планировал атаки на дипломатов и военнослужащих Соединенных Штатов. Об этом говорится в заявлении Пентагона, передает Bloomberg.

"По указанию президента вооруженные силы США предприняли решительные оборонительные действия, чтобы защитить военнослужащих США за рубежом, убив Сулеймани. Генерал Сулеймани активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе", - говорится в заявлении.