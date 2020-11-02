COVID-19. Глава Всемирной организации здравоохранения ушел на самоизоляцию

По рекомендациям Всемирной организации здоровья, Тедрос Адханом Гебрейесус будет работать из дома

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус ушел на самоизоляцию после контакта с инфицированным COVID-19. Об этом он сообщил у себя Twitter.

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"Установлено, что я контактировал с человеком, тест которого дал положительный результат на COVID-19. Я здоров, симптомов нет", – отметил он.

По его словам, он будет на карантине, работать из дома в соответствии с протоколами ВОЗ.

По последним данным, в мире заразились коронавирусом 46 823 515 человек, умерли 1 205 301, выздоровели 33 756 847.

7 сентября глава ВОЗ заявил, что мир должен быть лучше подготовлен к следующей пандемии, и призвал страны инвестировать в общественное здравоохранение.

Арина Толина

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