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COVID-19. Орбан хочет закрыть Венгрию для мигрантов из-за "биологической угрозы"

08.08.2020, 08:41
COVID-19. Орбан хочет закрыть Венгрию для мигрантов из-за
Виктор Орбан (Фото: EPA)

Венгрия занимает 105-е место по количеству заболевших в мире

Мигрантам нужно запретить въезд Венгрию, поскольку они представляют "биологическую угрозу" в связи с пандемией коронавируса в мире. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, сообщает ABC Internacional.

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"Все нелегальные мигранты, которые хотят въехать в страну без контроля, не только нарушают венгерские законы, но и представляют биологическую угрозу. Увязывая миграцию и заражение, мы создаем образ, как будто все мигранты - это биологическая бомба, которая может заразить нас. Это не так, только некоторые из них, но мы не знаем, кто именно", - отметил премьер.

Он считает, поскольку невозможно точно установить, кто из приезжих в страну является носителем COVID-19, нужно "рассматривать всех мигрантов как потенциальных распространителей инфекции".

"Это может быть несправедливой позицией, но с точки зрения венгров, которые могут стать жертвами болезни, мы должны заботиться о самообороне", - объяснил Орбан.

По последним данным, Венгрия занимает 105-е место по количеству заболевших в мире, в стране заразились 4261 человек, 602 умерли, 3464 выздоровели.

  • 2 июля Орбан заявлял, что в Венгрии границы для третьих стран останутся пока закрытыми, исключение будет сделано лишь для жителей Сербии, поскольку там проживает большая этническая венгерская диаспора.
Арина Толина
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