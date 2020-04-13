COVID-19. В Иерусалиме закрыли на карантин кварталы, где живут ультра-ортодоксы

Полицейский пост в Иерусалиме (Фото - Abir Sultan, EPA)

В Израиле закрыты на карантин населенные ультра-ортодоксальными евреями кварталы Иерусалима, где высок уровень заражения коронавирусом, сообщает Reuters.

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Полиция установила контрольно-пропускные пункты, введены ограничения на вход и выход. Жителям закрытых районов по-прежнему можно выйти из дома в ближайшие магазины. Синагоги, как и по всей стране, были закрыты, чтобы предотвратить распространение инфекции.

Ограничения введены для районов, где большинство населения составляют ультра-ортодоксы, живущие в тесных условиях большими семьями и слабо соблюдающие рекомендации по социальному дистанцированию.

Ранее, 2 апреля, закрытой зоной был объявлен ультра-ортодоксальный город Бней-Брак с населением около 200 000 человек, находящийся рядом с Тель-Авивом.

В Израиле - 11 145 подтвержденных случаев COVID-19, 103 из них летальные, 1627 человек выздоровели.

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