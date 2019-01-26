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26.01.2019, 23:11

Daily Telegraph извинилась за ложь перед Меланией Трамп

Daily Telegraph извинилась за ложь перед Меланией Трамп - Фото
Фото: ЕРА

В издании признали, что статья "Тайна Мелании" содержит "ряд ложных утверждений, которые не должны быть опубликованы"

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Британское издание The Daily Telegraph извинилось перед Меланией Трамп за "ряд ложных утверждений", опубликованных в статье о ней, и согласилось выплатить ей компенсацию. Об этом говорится на сайте издания.

Согласно сообщению, статья "Тайна Мелании" содержит "ряд ложных утверждений, которые не должны быть опубликованы".

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К таким утверждениям, к примеру, относится заявление о том, что Мелания Трамп достигла успеха в модельном бизнесе благодаря своему мужу.

Также издание опровергает опубликованную в статье информацию о том, что Трамп плакала в ночь президентских выборов в США.

Не соответствующим действительности признано также утверждение, что в 2005 году семья Мелании переехали в Нью-Йорк, чтобы жить в домах, принадлежащих Дональду Трампу.

Ранее Трампа номинировали на премию Золотая малина-2019 за худшую мужскую роль самого себя в документальных фильмах "Смерть нации: можем ли мы спасти Америку во второй раз?" и "Фаренгейт 11/9"

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Теги: дональд трамп, Мелания Трамп, журналистика, статья, Daily Telegraph
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