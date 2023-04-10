Далай-лама извинился после появления видео, где он предлагает ребенку пососать свой язык

Далай-лама извинился после появления видео, на котором он предлагает мальчику примерно десяти лет пососать свой язык. Об этом сообщает офис Далай-ламы в Twitter.

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В сообщении говорится, что он хочет извиниться перед ребенком и его семьей "за боль, которую могли принести его слова".

На видео также видно, как Далай-лама целует ребенка в губы.

"Его Святейшество часто дразнит людей, которых он встречает, в невинной и игривой форме, даже на публике и перед камерами. Он сожалеет об этом инциденте", – сообщили в его офисе.

Кадры вызвали широкую критику.

Согласно заявлению, мальчик попросил Далай-ламу его обнять, однако на записи, распространенной в интернете, этого не видно.

Когда и где произошел инцидент, неизвестно.

В 2019 году офис Далай-ламы извинялся после того, как он сказал в интервью, что любая будущая женщина-Далай-лама должна быть "привлекательной".

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Вадим Ребрина

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