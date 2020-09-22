Даркнет вывели из тени. В США и Европе задержали 179 продавцов наркотиков
Правоохранители изъяли более $6,5 млн в наличной и виртуальной валюте, а также около 500 килограммов наркотиков
Правоохранители нескольких стран объединились и провели масштабную операцию, в результате которой были задержаны 179 подозреваемых в торговле наркотиками через даркнет. Об этом сообщает Европол.
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Как отмечается, силовики изъяли более $6,5 млн в наличной и виртуальной валюте, а также около 500 килограммов наркотиков, включая фентанил, оксикодон, гидрокодон, метамфетамин, героин, кокаин, экстази, МДМА и лекарства, содержащие вызывающие привыкание вещества; плюс 64 единицы огнестрельного оружия.
Аресты были произведены в США (121 человек), Германии (42), Нидерландах (8), Великобритании (4), Австрии (3) и Швеции (1). Ряд расследований все еще продолжается для выявления лиц, стоящих за учетными записями даркнета.
Операция DisrupTor состояла из серии отдельных, но взаимодополняющих совместных операций, координируемых Европолом и Евроюстом.
Эта операция стала результатом совместных усилий правоохранительных и судебных органов Австрии, Кипра, Германии, Нидерландов, Швеции, Австралии, Канады, Великобритании и США.
"Правоохранительные органы наиболее эффективны при совместной работе, и сегодняшнее событие посылает серьезный сигнал преступникам, продающим или покупающим незаконные товары в даркнете: тайный Интернет перестал быть тайным, и ваша анонимная деятельность не анонимна", – сказал глава Европейского центра киберпреступности (EC3) Европола Эдвардас Шилерис.
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