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Датируются XVII веком. Две картины старых мастеров нашли в Германии в мусорном контейнере

20.06.2021, 15:10
Датируются XVII веком. Две картины старых мастеров нашли в Германии в мусорном контейнере - Фото
Предположительно автопортрет Пьетро Беллотти (Фото – полиция Кельна)

Две ценные картины XVII века найдены в Германии в мусорном контейнере. Об этом сообщает BBC.

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Написанные маслом картины, предположительно, принадлежат кисти голландского художника Самуэля ван Хогстратена и итальянца Пьетро Беллотти, сообщает полиция Германии.

Картины были найдены в прошлом месяце на станции техобслуживания на магистрали А7 к югу от Вюрцбурга в Баварии.

Нашедший сдал картины в полицию Кельна, пока что их хозяина найти не удалось.

По предварительной оценке искусствоведов, две картины в рамах являются оригиналами. Журналисты сообщают, что полотна Хогстратена продаются на аукционах за значительные суммы: изображение пастушки было продано в Лондоне за $69 000, картина "Распятие" – за $394 000.

Одна из картин – портрет мальчика в красной шляпе, предположительно написанный Хогстратеном, жившем в Нидерландах между 1627 и 1678 годами.

Другая – улыбающийся автопортрет Беллотти, жившего с 1625 по 1700 год.

Полиция призывает всех, кто узнает эти картины, или знает, как они оказались среди мусора, сообщить об этом.

Хогстратен, ученик знаменитого голландского художника Рембрандта, известен экспериментами с перспективой и художественной техникой, которая придает работе трехмерный вид, отмечают журналисты.

О Беллотти мало что известно. Ему предоставляли заказы и покровительствовали влиятельные семьи в Венеции, во время жизни в Париже его заказчиком был кардинал Мазарини.

Денис Юдин
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Германия картина искусство
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