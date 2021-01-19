"Спаситель мира". В Неаполе нашли украденную 500-летнюю копию картины Леонардо: видео
Полиция Италии нашла украденную 500-летнюю копию самой дорогой в мире картины – "Спаситель мира" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает BBC.
Как отмечается копию "Спаситель мира" (Salvator Mundi), написанную предположительно одним из учеников Леонардо, нашли в Неаполе в частной квартире – картина хранилась в шкафу. 36-летнего владельца квартиры арестовали.
Работу Salvator Mundi, которая датируется 1510 годом, ранее украли из музея церкви Сан-Доменико-Маджоре.
Сотрудники музея не знают, когда это произошло, поскольку зал, в котором выставлялась картина, был три месяца закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса – туда никто не входил.
Сейчас полиция сейчас расследует обстоятельства кражи: в музее нет следов взлома, предполагают, что картину похитили по заказу организации, занимающейся международной торговлей произведениями искусства.
Оригинальный "Спаситель мира" руки Леонардо да Винчи стал самой дорогой из когда-либо проданных картин – в 2017 году она была продана на аукционе за рекордные $450 млн.
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