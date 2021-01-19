UA

"Спаситель мира". В Неаполе нашли украденную 500-летнюю копию картины Леонардо: видео

19.01.2021, 17:22
Фото: EPA-EFE/CIRO FUSCO

Полиция Италии нашла украденную 500-летнюю копию самой дорогой в мире картины – "Спаситель мира" Леонардо да Винчи. Об этом сообщает BBC.

Как отмечается копию "Спаситель мира" (Salvator Mundi), написанную предположительно одним из учеников Леонардо, нашли в Неаполе в частной квартире – картина хранилась в шкафу. 36-летнего владельца квартиры арестовали.

Работу Salvator Mundi, которая датируется 1510 годом, ранее украли из музея церкви Сан-Доменико-Маджоре.

Сотрудники музея не знают, когда это произошло, поскольку зал, в котором выставлялась картина, был три месяца закрыт на карантин из-за пандемии коронавируса – туда никто не входил.

Сейчас полиция сейчас расследует обстоятельства кражи: в музее нет следов взлома, предполагают, что картину похитили по заказу организации, занимающейся международной торговлей произведениями искусства.

Оригинальный "Спаситель мира" руки Леонардо да Винчи стал самой дорогой из когда-либо проданных картин – в 2017 году она была продана на аукционе за рекордные $450 млн.

Читайте также: Художники оживили купидонов с полотен Рубенса в аэропорту Брюсселя: залипательное видео

Наталия Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Администратор системы
Киев Региональная газовая компания
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Full stack developer
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию
картина неаполь искусство Леонардо да Винчи

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Погружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю

СпецпроектПогружение в Бабий Яр и цифровой двойник Киева. Как украинские айтишники сохраняют историю
 