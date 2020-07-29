Дэдпул, Тор и Локи. Новым видам мух дали имена в честь героев Marvel - видео

Ученые говорят, что так проще отслеживать популяцию вида и контролировать, чтобы насекомые не оказались на грани исчезновения

За последний год Австралийское объединение научных и прикладных исследований (CSIRO) открыло 165 видов новых мух. Часть из них получила названия в честь персонажей вселенной Marvel - Дэдпул, Тор, Локи, Черная вдова и Стэн Ли (автор комиксов Marvel), сообщается на сайте CSIRO.

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По словам энтомолога CSIRO, доктора Брайана Лессарда, науке пока известны только около 25% этих двукрылых насекомых, а некоторые виды мух водятся только в определенных регионах, поэтому большая часть видов пока названий не имеет.

"Присваивая наименования конкретным видам, мы делаем первый шаг к их защите - ученые теперь смогут отслеживать восстановление вида, например, после крупных лесных пожаров, а также определять, нужно ли причислять этих мух к исчезающим видам", - отмечает Лессард.

Дать такие названия мухам решила студентка CSIRO Изабелла Робинсон. Она сама рисует комиксы и является большой поклонницей империи Marvel, поэтому решила увековечить имена любимых персонажей еще и таким способом.

Также CSIRO опубликовали видео на Youtube, в котором о "мухах Marvel" рассказывается чуть больше:

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Дарья Мостовая

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