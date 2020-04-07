Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Marvel предоставила бесплатный доступ к части своих комиксов

Marvel предоставила бесплатный доступ к части своих комиксов - Фото
Иллюстрация: скриншот сайта Marvel
07.04.2020, 23:59

Компания Marvel открывает бесплатный доступ к некоторым из своих комиксов

Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части своих комиксов. Об этом сообщает The Verge.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что Marvel предлагает подборку бесплатных комиксов по подписке Marvel Unlimited до 4 мая.

Уточняется, что доступ к комиксам можно получить через приложения Marvel Unlimited на устройствах с Android или iOS, а также на веб-сайте, выбрав категорию Free Comics.

Бесплатно можно будет почитать такие комиксы, как "Мстители против Людей Икс", "Черная Пантера" том 1, "Удивительный человек-паук: Красный гоблин", "Люди Икс: Темный Феникс", "Мстители", "Фантастическая четверка", "Черная вдова","Капитан Америка: зимний солдат" и другие.

Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте

  • 5 апреля студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен: "Мулан", "Черная вдова", "Вечные", "Круиз по джунглям", "Доктор Стрэндж 2", "Тор: Любовь и гром", "Черная пантера 2", "Капитан Марвел 2".

Читайте также: Актер Энтони Хопкинс в карантине играет на фортепиано коту: видео

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
комикс marvel
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 