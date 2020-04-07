Marvel предоставила бесплатный доступ к части своих комиксов

Иллюстрация: скриншот сайта Marvel

Американская компания Marvel открыла бесплатный доступ к части своих комиксов. Об этом сообщает The Verge.

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Отмечается, что Marvel предлагает подборку бесплатных комиксов по подписке Marvel Unlimited до 4 мая.

Уточняется, что доступ к комиксам можно получить через приложения Marvel Unlimited на устройствах с Android или iOS, а также на веб-сайте, выбрав категорию Free Comics.

Бесплатно можно будет почитать такие комиксы, как "Мстители против Людей Икс", "Черная Пантера" том 1, "Удивительный человек-паук: Красный гоблин", "Люди Икс: Темный Феникс", "Мстители", "Фантастическая четверка", "Черная вдова","Капитан Америка: зимний солдат" и другие.

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5 апреля студия Disney назвала новые даты выхода фильмов, релиз которых был отложен: "Мулан", "Черная вдова", "Вечные", "Круиз по джунглям", "Доктор Стрэндж 2", "Тор: Любовь и гром", "Черная пантера 2", "Капитан Марвел 2".

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