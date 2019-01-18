Делегация Белого дома не поедет в Давос

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Белый дом отменил запланированную поездку делегации на Всемирный экономический форум в швейцарский Давос из-за продолжающейся в США приостановки работы федеральных учреждений (шатдауна). Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, пишет CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум. Без него в Давос должен был поехать министр финансов Стивен Мнучин (в качестве главы делегации), а также госсекретарь Майк Помпео, министр торговли Уилбур Росс и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

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Сандерс уточнила, что Трамп сам отменил поездку делегации Белого дома, чтобы команда президента могла оказывать необходимую помощь в связи с шатдауном.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме.

Поездку в Давос отменил и президент Франции Эмманюэль Макрон.