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17.01.2019, 19:43

Тереза Мэй тоже не поедет в Давос

Тереза Мэй тоже не поедет в Давос - Фото
Тереза Мэй (фото - Getty Images)

Премьер будет сосредоточена на теме Brexit

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальную резиденцию премьера на Даунинг-стрит.

Там сказали, что "она будет сосредоточена на вопросах здесь".

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Ранее свою поездку на Всемирный экономический форум отменил президент США Дональд Трамп. То же самое сделал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вчера депутаты парламента Британии не поддержали вотум недоверия правительству Мэй.

Выступая в парламенте перед голосованием премьер заявила, что на следующей неделе предложит депутатам новый план Brexit.

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Теги: ЕС, британия, Тереза Мэй, brexit, давос
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