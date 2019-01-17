Тереза Мэй тоже не поедет в Давос

Тереза Мэй (фото - Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй не будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на официальную резиденцию премьера на Даунинг-стрит.

Там сказали, что "она будет сосредоточена на вопросах здесь".

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Ранее свою поездку на Всемирный экономический форум отменил президент США Дональд Трамп. То же самое сделал и президент Франции Эмманюэль Макрон.

Вчера депутаты парламента Британии не поддержали вотум недоверия правительству Мэй.

Выступая в парламенте перед голосованием премьер заявила, что на следующей неделе предложит депутатам новый план Brexit.