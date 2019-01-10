Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп отменил свою поездку на Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе. Об этом он написал в Twitter.

«Из-за непримиримости демократов в отношении обеспечения безопасности на границе и большого значения безопасности для нашей страны я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум", - написал Трамп.

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В 2018 году Трамп стал первым за 18 лет действующим президентом США, который посетил ежегодное собрание в Давосе.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе и дать на это финансирование, из-за чего и произошел шатдаун. 9 января лидеры Конгресса не согласились с планом строительства стены на границе с Мексикой. Это второй по длительности шатдаун в истории США.