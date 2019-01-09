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09.01.2019, 23:52

Демократы не уступили Трампу - шатдаун продолжается

Демократы не уступили Трампу - шатдаун продолжается - Фото
Дональд Трамп (фото - EPA)

Лидеры Конгресса на считают необходимым строительство стены на границе с Мексикой

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Президент США Дональд Трамп покинул встречу с лидерами Конгресса в Белом доме после того, как спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси отрицательно ответила на вопрос о том, согласилась ли она с планом строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Голос Америки.

Отмечается, что Трамп назвал встречу пустой тратой времени.

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Ранее в среду (19-й день продолжающегося частичного закрытия федерального правительства) президент Трамп посетил Капитолийский холм, чтобы провести встречу с законодателями-республиканцами. По завершении встречи президент заявил, что Республиканская партия едина в своем требовании обеспечения безопасности на границе.

8 января Трамп впервые за два года своего президентства выступил с телеобращением к нации из Овального кабинета, вновь призвав возвести заграждения на южной границе.

Спустя несколько минут Пелоси и лидер сенатских демократов Чак Шумер выступили с ответной речью, заявив, что в строительстве стены нет необходимости, и призвав президента возобновить работу четверти федеральных учреждений, которые закрыты с 22 декабря, тем временем продолжив переговоры по вопросу о строительстве стены, которая, по словам Трампа, необходима для предотвращения нелегальной иммиграции. Это второй по длительности шатдаун в истории США.

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Теги: дональд трамп, шатдаун, Мексика, нэнси пелоси
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