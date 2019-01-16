Парламент Британии не поддержал отставку правительства Мэй

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Депутаты парламента Британии на сегодняшнем заседании не поддержали вотум недоверия правительству Терезы Мэй. Об этом сообщает ВВС.

За отставку правительства проголосовали 306 парламентариев, против - 325.

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Выступая в парламенте перед голосованием Мэй заявила, что на следующей неделе предложит депутатам новый план выхода из Евросоюза.

Если бы депутаты выразили недоверие правительству, это могло бы привести к внеочередным выборам.

Глава лейбористов Джереми Корбин, который инициировал голосование, заявил, что выборы станут "лучшим результатом для страны".

Мэй не согласилась с ним: "Это углубит разногласия, когда нам нужно единство, и принесет хаос, когда нам нужна уверенность. Всеобщие выборы просто не в национальных интересах".

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.