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Дело Навального о "клевете на ветерана". Оппозиционеру присудили штраф в 850 000 рублей

20.02.2021, 19:55
Дело Навального о
Алексей Навальный (Фото: Максим Шипенков/ЕРА)

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы вынесли решение по делу оппозиционера Алексея Навального – политика обвиняли в клевете на ветерана Великой отечественной войны. Предметом иска стали высказывания Навального по поводу ролика Russia Today с призывами российских звезд голосовать за поправки в конституцию.

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Одним из героев видео стал ветеран Игнат Артеменко. Убеждая граждан проголосовать за поправки к конституции, он говорит: "Чтя память предков, передавших нам..." "... любовь и уважение к отечеству", – заканчивает его фразу олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова.

После выхода ролика в свет, Навальный прокомментировал его в Twitter: "О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато. Посмотрите на них: это позор страны. Люди без совести. Предатели". 

Из-за этого высказывания Следком возбудил против оппозиционера уголовное дело по ч. 2 ст. 128.1. УК РФ (клевета, содержащаяся в публичном выступлении с использованием интернета). Максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы до двух лет либо штраф до 1 млн рублей.

По версии следствия, Навальный "опубликовал комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана".

СПРАВКА. Голосование за внесение изменений в конституцию РФ происходило с 25 июня по 1 июля 2020 года, 4 июля они вступили в силу.

Самыми резонансными поправками стали: обнуление президентских сроков Владимира Путина – теоретически это позволит ему оставаться у власти до 2036 года, расширение полномочий главы государства, ограничение действия международного права в России и появление у РФ статуса "правопреемника СССР".

Первое заседание по делу Навального прошло 5 февраля в Бабушкинском суде. Потерпевший по делу, 94-летний Артеменко, принимал участие в заседании по видеосвязи. По словам адвоката политика, Ольги Михайловой, все показания ветеран зачитывал с бумаги в руках, а потом и вовсе попросил прекратить допрос.

Далее процесс несколько раз переносили и в итоге суд принял решение сегодня, 20 февраля. Оппозиционера признали виновным в "клевете на ветерана", однако вместо лишения свободы назначили штраф в 850 000 рублей. По словам прокурора, такой приговор был законным, но "чрезмерно мягким".

  • В начале июня 2020 года телеканал RT выпустил ролик с участием известных деятелей культуры и спорта, в котором те призывали россиян голосовать за принятие поправок в конституцию РФ.
  • Навальный сделал перепост видео, снабдив его собственными комментариями.
  • Следственный комитет счет комментарий оппозиционера основанием для открытия уголовного дела, а в декабре того же года в России усилили ответственность за клевету.

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Дарья Мостовая
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Бабушкинский суд видео ветеран алексей навальный уголовное дело клевета Игнат Артеменко
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