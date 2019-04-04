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04.04.2019, 12:41

Демократы официально запросили налоговые декларации Трампа

Демократы официально запросили налоговые декларации Трампа - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

В комитете Палаты представителей по финансам и налогам США отметили, что всю информацию необходимо предоставить до 10 апреля

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Демократы в Конгрессе США усилили давление на президента страны Дональда Трампа, официально потребовав раскрыть его налоговые отчисления за последние годы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В среду, 3 апреля, председатель комитета Палаты представителей по финансам и налогам Ричард Нил обратился к налоговому управлению США с формальным запросом предоставить налоговые декларации Трампа и нескольких принадлежащих ему фирм за 2013-2018 налоговые годы.

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Ведомство должно передать информацию и детали о возможных налоговых проверках в отношении Трампа и его бизнеса, говорится в письме комитета Палаты представителей. "Всю информацию необходимо предоставить до 10 апреля", - сказал Нил.

Комментируя письмо комитета, Трамп заявил, что в отношении него уже длительное время проводятся налоговые проверки.

"Пока эти процедуры не завершатся, он не готов опубликовать свои налоговые декларации", - отметил президент.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин отказался раскрыть информацию об уплате налогов Трампом.

Президент США, вопреки устоявшейся практике до сих пор не раскрыл информацию о своих налоговых отчислениях. По его словам, эти декларации слишком трудны для понимания широкой публики.

"Трамп является первым президентом США после Ричарда Никсона, держащим в тайне свои налоговые декларации", - отмечает издание.

3 апреля 2019 года Трамп во время встречи в генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что его отец родился в Германии, однако это неправда.

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Теги: дональд трамп, демократы, Ричард Нил, налоговые декларации
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