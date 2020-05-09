День победы в РФ. Путин на пустой Красной площади и самолеты в небе: фото

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В Москве президент РФ Владимир Путин в одиночестве возложил цветы к могиле Неизвестного солдата и выступил с обращением. При этом в своей речи он не упомянул о том, в чем причина такой смены формата, сообщает ВВС.

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Агентство отмечает, что Путин не появлялся на публике примерно месяц.

В своем выступлении он в очередной раз вспомнил об "освобождении Европы" советскими солдатами и отдал дань "жертвенному подвигу советского народа". Путин также заверил, что торжества состоятся, но в другое время.

После этого российские телеканалы показали авиапарад с участием самолетов и вертолетов. Продолжалось это около пяти минут.

15 апреля в Кремле приняли решение из-за коронавируса перенести "парад Победы" с 9 мая на более позднюю дату.

В России уже шестой день подряд количество заболевших COVID-19 за день превышает 10 000 человек.