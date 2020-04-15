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В Москве не будет парада 9 мая - росСМИ

В Москве не будет парада 9 мая - росСМИ - Фото
Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)
15.04.2020, 22:11

Из-за вспышки коронавируса в Кремле решили перенести дату "парада Победы"

В Кремле приняли решение из-за коронавируса перенести "парад Победы" с 9 мая на более позднюю дату. Официально объявить о переносе могут на этой неделе, сообщает РБК со ссылкой на источники.

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Издание сообщает, что три российские ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. После того как стало известно об обращении, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно его рассмотрит.

Источники издания говорят, что в Кремле еще не определились с датой. "Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне", — сказал собеседник РБК, близкий к Кремлю.

12 апреля Песков заявил, что "парад Победы" будет обязательно, сообщает Интерфакс. "Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, — но оно будет обязательно", — сказал он.

Вадим Ребрина
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