В Москве не будет парада 9 мая - росСМИ

Владимир Путин (Фото: Юрий Кочетков/ЕРА)

В Кремле приняли решение из-за коронавируса перенести "парад Победы" с 9 мая на более позднюю дату. Официально объявить о переносе могут на этой неделе, сообщает РБК со ссылкой на источники.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Издание сообщает, что три российские ветеранские организации обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. После того как стало известно об обращении, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно его рассмотрит.

Источники издания говорят, что в Кремле еще не определились с датой. "Пока все тихо надеются, что парад удастся провести в июне", — сказал собеседник РБК, близкий к Кремлю.

12 апреля Песков заявил, что "парад Победы" будет обязательно, сообщает Интерфакс. "Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, — но оно будет обязательно", — сказал он.