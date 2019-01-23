"Денег нет": в России школьники падают в голодные обмороки

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Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области РФ Дмитрий Кислицын в ходе своего доклада на сессии облсовета сегодня заявил о голодных обмороках у детей в школах региона. Об этом сообщает российский Интерфакс.

По словам омбудсмена, с недавних пор к нему стали обращаться классные руководители, которые заметили социальное расслоение среди учеников, связанное с питанием.

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"Одни дети у нас идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки, что заставляет тревожиться. (У родителей, - ред.) нет денег, чтобы покормить ребенка с утра, а тем более дать ему на обед те самые 50 рублей, которые ребенок должен платить за обеды. Эти случаи не единичные, сначала был один ребенок, теперь покатился целый ком", - сказал Кислицын.

Он отметил, что такая ситуация наблюдается с учениками сельских школ и детьми, которых привозят в школы из поселков.

Омбудсмен подчеркнул, что для решения вопроса с питанием он был вынужден обратиться к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей.

2 ноября 2018 года раненой при теракте в Керченском политехническом колледже 16-летней студентке Наталье Калиниченко оккупационная власть захваченного Россией Крыма отказалась выплатить компенсацию в размере 500 тысяч рублей (около 210 тыс. грн, - ред.).