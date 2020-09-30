Детям снились кошмары. Самому татуированному педагогу в мире запретили работать в детсаду
Во Франции трехлетний ребенок пожаловался на учителя Сильвана Элена, у которого все тело покрыто татуировками. В результате Элена отстранили от работы
Французскому учителю Сильвану Элену запретили работать с дошкольниками из-за жалоб родителей на внешний вид педагога. Элен – самый татуированный мужчина во Франции. Об этом сообщает BBC.
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У Элена покрашены не только все тело, лицо и язык, но также и глазные яблоки.
На Элена пожаловался трехлетний ребенок, который рассказал родителям, что из-за встречи с учителем ему снились кошмары. Родители обратились с жалобой в образовательное ведомство, в котором вынесли решение, что Элену нельзя учить детей до шести лет. Элен уточнил, что он не преподавал у ребенка, который на него пожаловался.
При этом 35-летний педагог сможет продолжить учить детей от шести лет.
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Элен считает, что его тату помогают научить детей принимать людей, которые на них не похожи. Элен заявляет, что он потратил на татуировки около 460 часов.
- В декабре 2019 года ученые обнаружили на древнеегипетских мумиях "невидимые татуировки".
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