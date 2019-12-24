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Девочка нашла послание китайских заключенных в дешевой открытке

Девочка нашла послание китайских заключенных в дешевой открытке - Фото
Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)
24.12.2019, 11:15

Шестилетняя британка купила упаковку открыток за полтора фунта стерлинга

В Великобритании шестилетняя Флоренс Уиддиком купила упаковку открыток в сети супермаркетов Tesco за полтора фунта, в которой якобы обнаружила послание с просьбой о помощи от заключенного из китайской тюрьмы. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

На открытке с изображением котенка было написано: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям".

Tesco временно приостановило сотрудничество с заводом в Китае. Там заявили, что предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка поставщиков, если подтвердится, что на нем используется принудительный труд заключенных.

МИД Китая назвал обвинения фарсом. Представитель китайской компании заявил, что об обвинениях они узнали из медиа.

  • В июле 2017 года сообщалось, что на Донбассе боевиками была создана сеть лагерей. 
  • В 2015 году стало известно, что в РФ используют рабский труд северокорейских рабочих.
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Китай послание рабский труд открытка Флоренс Уиддиком
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