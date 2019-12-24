Девочка нашла послание китайских заключенных в дешевой открытке

Тюрьма (иллюстративное фото - pixabay.com)

В Великобритании шестилетняя Флоренс Уиддиком купила упаковку открыток в сети супермаркетов Tesco за полтора фунта, в которой якобы обнаружила послание с просьбой о помощи от заключенного из китайской тюрьмы. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

На открытке с изображением котенка было написано: "Мы заключенные-иностранцы в китайской тюрьме Цинпу в Шанхае. Нас принуждают работать против нашей воли. Помогите нам и сообщите правозащитным организациям".

Tesco временно приостановило сотрудничество с заводом в Китае. Там заявили, что предприятие Zheijiang Yunguang Printing будет исключено из списка поставщиков, если подтвердится, что на нем используется принудительный труд заключенных.

МИД Китая назвал обвинения фарсом. Представитель китайской компании заявил, что об обвинениях они узнали из медиа.