UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Действия Байдена одобряют менее 40% американцев, и сейчас он проиграл бы Трампу – опрос

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 11:03
Действия Байдена одобряют менее 40% американцев, и сейчас он проиграл бы Трампу – опрос - Фото
Джо Байден (Фото: Erin Scott/EPA)

Рейтинг одобрения действий президента США Джо Байдена упал до 38%, и он проиграл бы выборы экс-президенту Дональду Трампу, если бы они состоялись сейчас. Об этом говорят данные опроса, проведенного Университетом Саффолка по заказу USA Today в начале ноября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Только 38% опрошенных одобрили действия Байдена на посту президента США, 59% не одобряют их. Около половины опрошенных сказали, что Байден справляется со своей работой хуже, чем они ожидали, среди них – 16% тех, кто голосовал за него в ноябре 2020 года.

Почти две трети американцев, 64%, не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок, из них 28% – демократы.

Если бы выборы состоялись сейчас, Трамп выиграл бы их, получив 44% голосов против 40% у Байдена. На потенциальных выборах в Конгресс США республиканцы также лидируют: за них готовы голосовать 46%, за демократов – 38%.

Опрос проводился 3-5 ноября 2021 года по телефону среди 1000 зарегистрированных избирателей, ошибка не более 3,1%.

По данным сайта FiveThirtyEight, из восьми опросов, проведенных в США в ноябре, только два показывают рейтинг одобрения Байдена выше или равным рейтингу неодобрения, но эти результаты находятся в границах погрешности.

Действия Байдена одобряют менее 40% американцев, и сейчас он проиграл бы Трампу – опрос

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
дональд трамп опрос джо байден рейтинг одобрения
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 