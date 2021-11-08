Действия Байдена одобряют менее 40% американцев, и сейчас он проиграл бы Трампу – опрос

Рейтинг одобрения действий президента США Джо Байдена упал до 38%, и он проиграл бы выборы экс-президенту Дональду Трампу, если бы они состоялись сейчас. Об этом говорят данные опроса, проведенного Университетом Саффолка по заказу USA Today в начале ноября.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Только 38% опрошенных одобрили действия Байдена на посту президента США, 59% не одобряют их. Около половины опрошенных сказали, что Байден справляется со своей работой хуже, чем они ожидали, среди них – 16% тех, кто голосовал за него в ноябре 2020 года.

Почти две трети американцев, 64%, не хотят, чтобы Байден баллотировался на второй срок, из них 28% – демократы.

Если бы выборы состоялись сейчас, Трамп выиграл бы их, получив 44% голосов против 40% у Байдена. На потенциальных выборах в Конгресс США республиканцы также лидируют: за них готовы голосовать 46%, за демократов – 38%.

Опрос проводился 3-5 ноября 2021 года по телефону среди 1000 зарегистрированных избирателей, ошибка не более 3,1%.

По данным сайта FiveThirtyEight, из восьми опросов, проведенных в США в ноябре, только два показывают рейтинг одобрения Байдена выше или равным рейтингу неодобрения, но эти результаты находятся в границах погрешности.

В сентябре 2021 года по опросу Reuters/Ipsos действия Байдена одобряли 44% избирателей.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.