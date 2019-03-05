Джекпот в $1,6 млрд. Победителя в США разыскали спустя полгода

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В США объявился победитель лотереи, который сорвал рекордный джекпот в 1,585 млрд долларов. Об этом сообщили организаторы американской лотереи Mega Millions, передает Associated Press.

Человек, которого разыскивали с октября 2018 года, обратился в лотерею с заявлением, чтобы претендовать на джекпот. У него было время до 19 апреля. Победитель пожелал остаться анонимным.

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"Житель Южной Каролины, подавший заявление на то, чтобы получить второй по величине выигрыш в лотерею в истории США, выбрал опцию единовременного платежа в размере почти 878 млн долларов", - сказал Хоган Браун, исполнительный директор лотерейной комиссии.

Счастливчик мог выбрать немедленную денежную выплату в размере 904 млн долларов, но с вычетом налогов, которые съедят примерно половину суммы, или получить приз в размере 1,6 млрд долларов без вычета налогов, но поэтапно в течение 29 лет.

Не известно, почему победитель не заявил о выигрыше сразу. Как пишет AP, некоторые считали, что он скрывался от полиции и опасался проверки или же "скончался на месте", когда увидел счастливые цифры на билете.

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