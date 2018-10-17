Мужчина подсмотрел выигрышные числа в лотерее и сорвал джекпот

Фото: upi.com

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Американец переписал комбинацию счастливых чисел в филиппинской телевизионной лотерее и решил поставить на эти же числа в США

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Американец из штата Мэриленд выиграл в лотерею 50 тысяч долларов, поставив на комбинацию выигрышных чисел из другой лотереи. Об этом сообщает UPI.

Из рассказа 59-летнего Эдгардо Антидо (Edgardo Antido) следует, что во время просмотра филиппинского телеканала он решил записать комбинацию, ставшую выигрышной в лотерее Ultralotto. Эти же числа он использовал, чтобы попытать удачу в лотерее штата Мэриленд.

Набор цифр "3-12-16-36-38" внезапно принес мужчине 50 тысяч долларов. "Я был в шоке, не могу уснуть", - говорит победитель.

Антидо рассказал, что потратить часть выигранных денег он хочет на отдых, а оставшиеся положить на банковский счет.

26 июня сообщалось, что 59-летний мужчина из Сиднея в штате Новый Южный Уэльс выиграл в лотерею три раза в месяц почти $2 млн.