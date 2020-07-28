Джонсон увидел признаки второй волны пандемии COVID-19 в Европе

Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну из Испании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в некоторых частях Европы есть "признаки второй волны" пандемии коронавируса. Так он обосновал решение британского правительства о введении карантина для путешественников из Испании. Об этом сообщает BBC.

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"Давайте абсолютно честно скажем о том, что происходит в Европе: боюсь, что среди некоторых наших европейских друзей в некоторых местах вы можете увидеть признаки второй волны пандемии", – сказал глава британского правительства.

Людей, которые возвращаются в Великобританию из стран, которые не находится в правительственном списке безопасных мест, могут оштрафовать до 1000 фунтов, если они не самоизолируются на 14 дней по зарегистрированному адресу.

"Что мы должны сделать – это принимать быстрые и решительные меры там, где, по нашему мнению, риски опять начинают накапливаться", – отметил Джонсон.

26 июля Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих в страну из Испании.

В мире по состоянию на 28 июля количество случаев COVID-19 достигло 16 690 424. Выздоровели 10 275 412 человек, 657 521 пациент умер.

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Наталия Медведева

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