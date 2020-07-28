Пандемия COVID-19 не зависит от сезона, это "одна большая волна" - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что коронавирус отличается от вируса гриппа и не будет иметь сезонного характера

Пандемия коронавируса будет носить не сезонный, а общий характер. Этим она будет отличаться от сезонного гриппа, которым ежегодно болеют люди во всем мире. Об этом сообщила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарит Харрис, передает Reuters.

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В ВОЗ призвали не заниматься "самоуспокоением", что коронавирус будет слабее проявляться в теплое время года. "Люди все еще думают о временах года. Нам все нужно признать, что это новый вирус и... он ведет себя по-другому", - подчеркнула Харрис во время онлайн-брифинга в Женеве.

Вирус SARS-CoV-2 ведет себя не как вирус гриппа, который имеет склонность следовать сезонным тенденциям и активизироваться осенью-зимой, отметила представитель ВОЗ. И распространяться вирус будет не волнами - "нет, это будет одна большая волна, которая будет идти то вниз, то вверх", - добавила она.

В мае в США опубликовали результаты исследований: коронавирус опаснее сезонного гриппа в 13 раз.

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Дарья Мостовая

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