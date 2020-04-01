До 240 000 за два месяца. В США спрогнозировали количество жертв коронавируса

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Количество умерших от COVID-19 в США в последующие два месяца может составить от 100 000 до 240 000, даже при условии, что американцы будут придерживаться социального дистанцирования. Об этом сообщили представители президентской рабочей группы по преодолению эпидемии, передает Голос Америки.



"Следующие две-три недели станут наиболее тяжелыми для нашей страны", - заявил президент США Дональд Трамп.

Трамп представил новую программу по соблюдению социального дистанцирования, и продолжил ограничения на передвижение до 30 апреля.

"Мы должны предполагать возможность таких ​​цифр, но мы не должны думать, что этого нельзя избежать", - сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний д-р Энтони Фаучи о прогнозируемых больше 100 000 летальных случаев.

На утро 1 апреля в США зафиксировано более 188 000 случаев заражения COVID-19 и более 4000 смертей.

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