Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

До 240 000 за два месяца. В США спрогнозировали количество жертв коронавируса

До 240 000 за два месяца. В США спрогнозировали количество жертв коронавируса - Фото
Дональд Трамп (Фото: EPA)
01.04.2020, 17:36

В США спрогнозировали количество жертв коронавируса от 100 000 до 240 000 в ближайшие два месяца

Количество умерших от COVID-19 в США в последующие два месяца может составить от 100 000 до 240 000, даже при условии, что американцы будут придерживаться социального дистанцирования. Об этом сообщили представители президентской рабочей группы по преодолению эпидемии, передает Голос Америки.

"Следующие две-три недели станут наиболее тяжелыми для нашей страны", - заявил президент США Дональд Трамп. 

Трамп представил новую программу по соблюдению социального дистанцирования, и продолжил ограничения на передвижение до 30 апреля.

"Мы должны предполагать возможность таких ​​цифр, но мы не должны думать, что этого нельзя избежать", - сказал директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний д-р Энтони Фаучи о прогнозируемых больше 100 000 летальных случаев.

  • На утро 1 апреля в США зафиксировано более 188 000 случаев заражения COVID-19 и более 4000 смертей.

Читайте также: Авианосец США просит помощи: на борту более 100 военных заразились коронавирусом

Наталия Медведева
Еще по теме
Напишите нам
дональд трамп коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 