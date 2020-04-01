Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Авианосец США просит помощи: на борту более 100 военных заразились коронавирусом

Авианосец США просит помощи: на борту более 100 военных заразились коронавирусом - Фото
Авианосец Теодор Рузвельт (Фото - EPA)
01.04.2020, 11:23

На борту авианосца США "Теодор Рузвельт" уже более 100 военных заразились коронавирусом

Капитан авианосца ВМФ США "Теодор Рузвельт" заявляет, что на борту более 100 военных заразились новым коронавирусом. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Экипаж авианосца состоит из 4000 человек, сейчас борт находится на стоянке у острова Гуам. Ни у одного из зараженных моряков пока нет серьезных симптомов заболевания, однако число инфицированных продолжает расти.

"Военно-морские суда являются идеальной почвой для распространения вирусов, потому что невозможно проводить социальное дистанцирование из-за тесноты на борту", - говорит отставной адмирал Джеймс Ставридис, который уверен, что ситуация усугубится, поскольку нельзя отправить всех на берег: "Он (авианосец - ред.) полон оружия, оборудования на миллиарды долларов и ядерных реакторов".

Капитан авианосца запросил у Минобороны США помощи в виде предоставления ресурсов, позволяющих изолировать весь его экипаж и избежать возможных смертей в ситуации, которую он назвал "быстро ухудшающейся". В Минобороны страны подтвердили, что получили письмо от капитана. Сейчас Пентагон прорабатывает план эвакуации военных с корабля. 

  • 30 марта сообщалось, что на авианосце "Теодор Рузвельт" - более 30 случаев заражения коронавирусом.

Читайте также: Коронавирус в Украине и мире: все главные новости

Владислав Сердюк
Еще по теме
Напишите нам
коронавирус COVID-19 Теодор Рузвельт авианосец вмс сша
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 