Авианосец США просит помощи: на борту более 100 военных заразились коронавирусом

Авианосец Теодор Рузвельт (Фото - EPA)

Капитан авианосца ВМФ США "Теодор Рузвельт" заявляет, что на борту более 100 военных заразились новым коронавирусом. Об этом сообщает San Francisco Chronicle.

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Экипаж авианосца состоит из 4000 человек, сейчас борт находится на стоянке у острова Гуам. Ни у одного из зараженных моряков пока нет серьезных симптомов заболевания, однако число инфицированных продолжает расти.

"Военно-морские суда являются идеальной почвой для распространения вирусов, потому что невозможно проводить социальное дистанцирование из-за тесноты на борту", - говорит отставной адмирал Джеймс Ставридис, который уверен, что ситуация усугубится, поскольку нельзя отправить всех на берег: "Он (авианосец - ред.) полон оружия, оборудования на миллиарды долларов и ядерных реакторов".

Капитан авианосца запросил у Минобороны США помощи в виде предоставления ресурсов, позволяющих изолировать весь его экипаж и избежать возможных смертей в ситуации, которую он назвал "быстро ухудшающейся". В Минобороны страны подтвердили, что получили письмо от капитана. Сейчас Пентагон прорабатывает план эвакуации военных с корабля.

30 марта сообщалось, что на авианосце "Теодор Рузвельт" - более 30 случаев заражения коронавирусом.

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