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20.02.2019, 06:59

До 500 000 в год: Маск похвастал показателями производства Tesla

До 500 000 в год: Маск похвастал показателями производства Tesla - Фото
Фото: ЕРА

Восемь лет назад в мире не было ни одного электрокара Tesla, напомнил директор частной компании американского автопрома

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В 2019 году американский производитель электрокаров Tesla выпустит на дороги около полумиллиона автомобилей. Такими производственными темпами похвастал у себя в Twitter председатель компании Илон Маск.

"Tesla произвели 0 автомобилей в 2011 году, но произведут около 500 тысяч в 2019-м", - пишет миллиардер.

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Позднее Маск опубликовал снимок с высоты птичьего полета, на котором видно множество автомобилей, и подписал его: "грузим 4000 машин Tesla для Европы".

6 февраля 2019 года Тesla объявила о снижении цены автомобиля Model 3 на $1100: таким образом, стартовая цена электроседана теперь составляет $42 900.

По сравнению с 2018 годом спрос на электромобили в Украине в январе вырос в 2,3 раза. 

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Теги: Илон Маск, производство, автопром, tesla, автомобиль
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