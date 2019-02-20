До 500 000 в год: Маск похвастал показателями производства Tesla

Фото: ЕРА

В 2019 году американский производитель электрокаров Tesla выпустит на дороги около полумиллиона автомобилей. Такими производственными темпами похвастал у себя в Twitter председатель компании Илон Маск.

"Tesla произвели 0 автомобилей в 2011 году, но произведут около 500 тысяч в 2019-м", - пишет миллиардер.

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Позднее Маск опубликовал снимок с высоты птичьего полета, на котором видно множество автомобилей, и подписал его: "грузим 4000 машин Tesla для Европы".

6 февраля 2019 года Тesla объявила о снижении цены автомобиля Model 3 на $1100: таким образом, стартовая цена электроседана теперь составляет $42 900.

По сравнению с 2018 годом спрос на электромобили в Украине в январе вырос в 2,3 раза.