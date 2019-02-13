Будто шесть раз вокруг Земли: сколько Маск налетал за год – видео

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Журналисты посчитали, сколько Илон Маск совершил перелетов за прошлый год

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Корпоративный реактивный самолет американского бизнесмена, главы компании "Tesla" Илона Маска пролетел более 150 тыс миль (около 242 тыс км) за 2018 год, посчитало издание The Washington Post.

Это расстояние приблизительно равно шести кругам вокруг Земли.

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Уточняется, что Маск совершал рабочие поездки по "форпостам" своих компаний. Сам он назвал прошлый год "самым болезненным" за всю карьеру.

Ранее сегодня Маск по-русски прокомментировал материал российского пропагандистского телеканала НТВ о странной модели старых "Жигулей".

 

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Теги: Илон Маск, tesla, перелеты
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