"Ха-ха, офигенно": Маск отреагировал на видео с "Жигулями" - фото

Илон Маск (фото - EPA)

Бизнесмен и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск по-русски прокомментировал материал российского пропагандистского телеканала НТВ о странной модели старых "Жигулей".

НТВ опубликовал в Twitter материал о замеченной на улицах Ставрополя машине.

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На видео, снятом очевидцем, кажется, что авто движется задом наперед. На самом деле ее водитель просто поменял местами багажник и капот, а также развернул кресло и руль в салоне машины.

В комментарии к посту Маск написал "хаха, офигенно".



Ранее сообщалось, что Tesla может стать банкротом, если до 1 марта не выплатит $920 млн по облигациям, выпущенным в 2014 году.