Дочь Трампа обвинили в нарушении политической этики

Иванка Трамп (фото - EPA)

Вашингтонская общественная организация обвинила Иванку Трамп, дочь президента США Дональда Трампа и старшего советника Белого дома в том, что она использует свой Twitter для публикации комментариев, касающихся работы правительства и политических оценок. Об этом сообщает Голос Америки.

Это является нарушением федерального законодательства.

Группа "Граждане за ответственность и этику" заявила, что в первые 2,5 года правления Дональда Трампа его 37-летняя дочь использовала свою учетную запись в Twitter в основном для распространения официальной правительственной информации.

Однако в CREW заметили, что, начиная с марта 2018 года Иванка начала публиковать в своем микроблоге многочисленные политические заявления.

Например, на этой неделе она сообщила о проведении предвыборного митинга с участием ее отца, на котором Дональд Трамп официально подтвердил свое участие в президентских выборах в 2020 году. Сейчас это сообщение в Twitter Иванки отсутствует.

"Неизвестно, связано ли удаление поста с сегодняшними обвинениями в адрес дочери президента", - отмечается в сообщении.

CREW призывает правительственное Управление специального советника расследовать то, как Иванка Трамп использует свой Twitter.

11 мая 2019 года Иванка Трамп опубликовала в Twitter фотографию, где был документ "Национальная стратегия безопасности".