Досрочные выборы в парламент Австрии: у кого есть шансы

Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В воскресенье, 29 сентября, начались досрочные парламентские выборы в Австрии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первые избирательные участки открылись в 06:00.

Эксперты отметили, что шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство весьма высоки.

Согласно опросам, консервативная Австрийская народная партия (АНП), им возглавляемая, может даже превзойти свой результат на прошлых выборах в 2017 году и получить около трети голосов.

При этом не исключена и коалиция с правыми популистам из Австрийской партии свободы (АПС).