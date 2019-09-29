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Досрочные выборы в парламент Австрии: у кого есть шансы

Досрочные выборы в парламент Австрии: у кого есть шансы - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
29.09.2019, 11:30

По данным экспертов, шансы экс-канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство остаются высокими

В воскресенье, 29 сентября, начались досрочные парламентские выборы в Австрии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Первые избирательные участки открылись в 06:00.

Эксперты отметили, что шансы бывшего канцлера Себастьяна Курца вновь возглавить правительство весьма высоки.

Согласно опросам, консервативная Австрийская народная партия (АНП), им возглавляемая, может даже превзойти свой результат на прошлых выборах в 2017 году и получить около трети голосов.

При этом не исключена и коалиция с правыми популистам из Австрийской партии свободы (АПС).

  • 28 мая правительство Курца отправили в отставку парламентом после скандала вокруг экс-лидера АПС, бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, который в отеле на Ибице предлагал политические услуги мнимой племяннице российского олигарха в обмен на незаконную финансовую помощь своей партии.
  • В результате коалиция АНП и АПС распалась и были объявлены новые парламентские выборы. Новый лидер АПС Норберт Хофер неоднократно подчеркивал, что хочет вернуться в правительство.
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Себастьян курц выборы австрия
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