Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Австрии Александер ван дер Беллен сегодня, 28 мая, отправил в отставку правительство во главе с Себастьяном Курцем.Об этом сообщает Der Standard.

Курц провел на своем посту всего 525 дней. Это самый короткий срок главы правительства Австрии и это первый случай в послевоенной истории страны, когда кабинет министров отправили в отставку.

Федеральный президент поручил теперь уже бывшему министру финансов страны Хартвигу Легеру, который неделю назад стал временным вице-канцлером, выполнять обязанности Курца до того момента, пока не будет назначен временный глава правительства.

Выборы должны состояться в сентябре.

Вчера парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Курца.

Правительственный кризис спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Sueddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

После скандала глава Австрийской народной партии Курц разорвал коалиционное соглашение с партией Штрахе FPOe, обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы.