Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 14:25

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку

Президент Австрии отправил правительство Курца в отставку - Фото
Себастьян Курц (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Кабинет Себастьяна Курца и он сам отправлены в отставку после вотума недоверия

Президент Австрии Александер ван дер Беллен сегодня, 28 мая, отправил в отставку правительство во главе с Себастьяном Курцем.Об этом сообщает Der Standard.

Курц провел на своем посту всего 525 дней. Это самый короткий срок главы правительства Австрии и это первый случай в послевоенной истории страны, когда кабинет министров отправили в отставку.

Федеральный президент поручил теперь уже бывшему министру финансов страны Хартвигу Легеру, который неделю назад стал временным вице-канцлером, выполнять обязанности Курца до того момента, пока не будет назначен временный глава правительства.

Выборы должны состояться в сентябре.

Вчера парламент Австрии вынес вотум недоверия правительству Курца.

Правительственный кризис спровоцировала публикация видеозаписи немецкими изданиями Spiegel и Sueddeutsche Zeitzung, на которой бывший вице-премьер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе общается с некой предполагаемой богатой россиянкой, которая предлагает деньги и поддержку на выборах в обмен на ответные услуги.

После скандала глава Австрийской народной партии Курц разорвал коалиционное соглашение с партией Штрахе FPOe, обвинил ее в подрыве репутации Австрии и призвал провести досрочные выборы.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Себастьян курц, Александер ван дер Беллен, Хайнц-Кристиан Штрахе
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 